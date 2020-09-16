Мінсоцполітики розробляє "Мапу допомоги" постраждалим від домашнього насильства

Міністерство соціальної політики розробляє інтерактивну мапу спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міністерства.

"Для оперативного реагування та надання допомоги особам постраждалим від домашнього насильства Мінсоцполітики розробляє інтерактивну мапу, на якій у розрізі областей будуть нанесені контакти спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та контактні дані персонально відповідальних осіб за протидію домашньому насильству на рівні обласних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міських, сільських, селищних рад", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, головна ідея створення «Мапи допомоги» - швидкий пошук контактної інформації з метою оперативного інформування про вчинення домашнього насильства та організації надання допомоги постраждалим особам.

Разом з тим, інформують у відомстві, враховуючи активне впровадження диджиталізації, перспективним завданням Мінсоцполітики визначає забезпечення поширення «нульової толерантності» до насильства, інформації про отримання спектру послуг (з урахуванням правил конфіденційності) серед громадськості шляхом перезавантаження інформаційних додатків у формат QR-коду для легкого сканування фотокамерою мобільного телефону, а також створення зручних інформаційних сервісів (пошукових фільтрів та інформаційних карт), доступних для населення.

Пропозиції, зауваження та рекомендації громадськості приймаються за електронною адресою: violence@mlsp.gov.ua.

Як повідомлялося, раніше в Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства. Номер лінії – 1547.