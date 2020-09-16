Цьогоріч в МВС нарахували майже 150 випадків перешкоджання діяльності журналістів

Нацполіція упродовж 2020 року відкрила 148 кримінальних проваджень, пов’язаних з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко під час засідання Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові, інформує пресслужба МВС.

"Протягом 2020 року поліція зареєструвала 148 кримінальних проваджень, пов’язаних з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, з яких: 111 – ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів); 37 – ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. За результатами проведеного розслідування до суду направлено обвинувальні акти у 10 кримінальних провадженнях", - сказав Шевченко.

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Він додав, що станом на 11 вересня поліція розслідує ще 77 кримінальних проваджень.

"Зокрема, по 171 статті ККУ – розслідується 55 справ, по статті 345-1 - 22 справи, з яких: 45 розслідують підрозділи дізнання, 31 – слідство, зокрема: Вінницька – 5, Волинська – 1, Дніпропетровська – 2, Донецька – 3, Закарпатська – 1, Київська – 7, Луганська – 2, Львівська – 9, м. Київ – 19, Миколаївська – 1, Одеська – 11, Полтавська – 1, Рівненська – 1, Сумська – 1, Харківська – 5, Херсонська – 3, Хмельницька – 1, Чернівецька – 1, Чернігівська – 2 області", - зазначив Шевченко.

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Як повідомлялося, поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності — на спецлінію 102 надійшло повідомлення від журналіста одного з центральних телеканалів про конфлікт у приміщенні Обухівської районної ради. Зокрема, представник ЗМІ отримав коментар від працівника органу місцевого самоврядування, але під час інтерв’ю між кореспондентом та представниками посадовця сталася словесна перепалка. Після звернення до правоохоронних органів за цим фактом поліція відкрила справу.