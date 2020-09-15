При збільшенні хворих на COVID-19 в Україні можуть відкрити модульні інфекційні відділення

При збільшенні кількості хворих на COVID-19 в Україні будуть розгортати модульні інфекційні відділення вітчизняного виробництва.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу під час брифінгу на ПрАТ «Коростенський завод МДВ» на Житомирщині, передає кореспондент Укрінформу.

«Це надзвичайно цікава ідея. Вже є проєкт такого відділення. Ми обговорювали і його вартість, і швидкість будівництва – 2 місяці, 512 ліжкомісць за найсучаснішими стандартами, вартість буквально більше ніж у 5 разів дешевша, ніж китайські аналоги. Тому, звичайно, це потенціал, який у разі потреби можна буде доволі швидко - від 2 до 3 місяців - розгорнути і збудувати в будь-якій точці України. Підприємство до цього готове, ми обговорили такі можливості», - зазначив Шмигаль.

За його словами, українські виробники здатні забезпечити розгортання великої кількості додаткових інфекційних відділень за найсучаснішими стандартами безпеки.

Як розповів начальник виробництва цеху CLT-панелей заводу Руслан Гурський, підприємство торік почало виготовляти модульні будинки з CLT-панелей. Основний ринок збуту – це країни Європи та Україна. Наразі опрацьовують можливість їх реалізації до США та Канади. Він каже, що у світі на основі таких модулів будуть 18-24 поверхові будинки.

«У середньому будиночок із 2 модулів (кімнат – ред.) коштує від 20 тис. євро», - зауважив Гурський.

Як повідомляв Укрінформ, Денис Шмигаль перебуває і робочою поїздкою на Житомирщині.