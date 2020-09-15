На півночі Чехії горять склади зі старими боєприпасами

На півночі Чехії, неподалік від німецького кордону, горять склади з амуніцією.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на поліцію міста Тепліце, яка надає фото у своєму Twitter.

Fotografie z místa zásahu: pic.twitter.com/PiU2L7OhKJ — Policie ČR (@PolicieCZ) September 15, 2020

Fotografie z místa zásahu: pic.twitter.com/PiU2L7OhKJ — Policie ČR (@PolicieCZ) September 15, 2020

Поліцейські разом з пожежниками допомагають впоратися з вогнем, який палає у приміщенні складів в Біліні, які орендує піротехнічна служба парламенту Чеської Республіки для зберігання списаних боєприпасів. Всіх, хто перебував у радіусі 500 метрів, евакуювали, це склозавод і кілька компаній. Житлових будівель в цій зоні немає.

За даними поліції, ніхто не постраждав.

Місцеві жителі стверджують, що чули вибухи з боку складу.

Причини пожежі встановить поліція.

перше фото ілюстративне