На півночі Чехії горять склади зі старими боєприпасами

На півночі Чехії горять склади зі старими боєприпасами

Фото, відео
Укрінформ
На півночі Чехії, неподалік від німецького кордону, горять склади з амуніцією. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на поліцію міста Тепліце, яка надає фото у своєму Twitter.

Поліцейські разом з пожежниками допомагають впоратися з вогнем, який палає у приміщенні складів в Біліні, які орендує піротехнічна служба парламенту Чеської Республіки для зберігання списаних боєприпасів. Всіх, хто перебував у радіусі 500 метрів, евакуювали, це склозавод і кілька компаній. Житлових будівель в цій зоні немає.

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За даними поліції, ніхто не постраждав.

Місцеві жителі стверджують, що чули вибухи з боку складу.

Причини пожежі встановить поліція.

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