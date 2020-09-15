Водій, кухар, зварник: Міносвіти склало ТОП спеціальностей у профтехах

Найбільш популярними професіями серед вступників до закладів професійної освіти цього року стали водій автотранспортних засобів, кухар, електрогазозварник, кондитер, перукар та офіціант.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки за оперативними даними з регіонів.

Водночас зазначається, що вузькогалузеві професії або ж ті, що передбачають важкі умови праці, мають менший попит серед молоді.

Серед професій, які є технологічно складними та менш популярними серед вступників, – машиніст трубоукладача, контролер харчової продукції або прокатник гарячого металу.

«Починаючи з 2011 року, в рейтингу найпопулярніших професій залишається незмінною така п’ятірка лідерів. І це є зрозумілим, оскільки професії сфери послуг дозволяють випускникам, які мають за плечима лише виробничу практику, відкривати власний бізнес і отримувати високий дохід. У цьому році ми бачимо схожий запит», - прокоментував заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

За його словами, у профтехах України можна здобути 690 професій, але щороку понад 70% вступників обирають лише 10-15 з них.

Водночас повідомляється, що кожен регіон має різну динаміку набору вступників за професіями у закладах професійної освіти.

Наприклад, в Івано-Франківській та Тернопільській областях одними з найзатребуваніших є штукатур та перукар, а на півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – вступники надають перевагу професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Серед чинників, які впливають на затребуваність конкретних професій, – економічний розвиток регіону та локального бізнесу.

Як повідомлялося, раніше МОН роз’яснило, як діяти у ситуації, коли в учня або працівника профтеху виявлені симптоми респіраторного захворювання.