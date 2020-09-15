Водій, кухар, зварник: Міносвіти склало ТОП спеціальностей у профтехах
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки за оперативними даними з регіонів.
Водночас зазначається, що вузькогалузеві професії або ж ті, що передбачають важкі умови праці, мають менший попит серед молоді.
Серед професій, які є технологічно складними та менш популярними серед вступників, – машиніст трубоукладача, контролер харчової продукції або прокатник гарячого металу.
«Починаючи з 2011 року, в рейтингу найпопулярніших професій залишається незмінною така п’ятірка лідерів. І це є зрозумілим, оскільки професії сфери послуг дозволяють випускникам, які мають за плечима лише виробничу практику, відкривати власний бізнес і отримувати високий дохід. У цьому році ми бачимо схожий запит», - прокоментував заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.
За його словами, у профтехах України можна здобути 690 професій, але щороку понад 70% вступників обирають лише 10-15 з них.
Водночас повідомляється, що кожен регіон має різну динаміку набору вступників за професіями у закладах професійної освіти.
Наприклад, в Івано-Франківській та Тернопільській областях одними з найзатребуваніших є штукатур та перукар, а на півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – вступники надають перевагу професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Серед чинників, які впливають на затребуваність конкретних професій, – економічний розвиток регіону та локального бізнесу.
Як повідомлялося, раніше МОН роз’яснило, як діяти у ситуації, коли в учня або працівника профтеху виявлені симптоми респіраторного захворювання.