Вступ-2020: Міносвіти назвало ТОП вишів та спеціальностей

Цьогоріч на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра було зареєстровано понад 1 млн електронних заяв. Міносвіти назвало найпопулярніші виші та спеціальності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

"2 серпня завершився основний етап вступної кампанії – подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти. Зареєстровано понад 1 млн е-заяв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час цьогорічної вступної кампанії через систему ЄДЕБО електронні заяви подали майже 191 тис. вступників, це на 25 тис. більше, ніж торік. Зумовлено це тим, що цього року загалом більша кількість випускників шкіл, та розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв.

Як повідомляється, крім 5 заяв на місця державного замовлення, вступники могли подати необмежену кількість заяв на контракт.

Зазначається, що майбутні бакалаври активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Найбільше було подано заяв до Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 56 336; Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 46 714 та Львівського національного університету імені Івана Франка – 46 268.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти. Створення електронних кабінетів тривало з 1 по 22 серпня, прийом заяв на бюджетну форму навчання на освітній ступінь бакалавра тривав з 13 по 22 серпня.

Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вступ до українських вишів продовжено до 23 жовтня.