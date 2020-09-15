"Будильники для депутатів": під Радою вимагають ухвалити закон про воєнні злочини

Під Радою проходить акція, учасники якої закликають ухвалити законопроєкт №2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".

Як передає кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть родичі загиблих українських військових та люди, які пережили полон.

Мітингувальники принесли під будівлю ВР будильники, які мають "розбудити" народних депутатів та просигналізувати про необхідність прийняття цього документа найближчим часом.

Під Радою акція “Будильники для депутатів від жертв воєнних злочинів" / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Організатори акції “Будильники для депутатів від жертв воєнних злочинів" пояснюють, що у Кримінальному кодексі досі не передбачене покарання за злочини проти людяності, а воєнні злочини виписані у вигляді бланкетної норми, яку складно застосувати на практиці. За їхніми словами, якщо кваліфікувати воєнні злочини як звичайні, це може призвести до незворотних наслідків. Адже звичайні злочини мають менші терміни покарання та можуть підлягати амністії. До всього, вони обмежені термінами давності, після спливу яких розслідування мають закрити.

У межах акції проходить презентація комемораційного проєкту PLUS 1, який у фотопортретах розповідає історії родин постраждалих від російських воєнних злочинів в Україні.

Як повідомлялося, законопроєкт №2689 було зареєстровано у ВР 27 грудня 2019 року. Згідно з текстом пояснювальної записки, документ спрямований на забезпечення повноти імплементації положень міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини (геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини), а також забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання юридичній та фактичній безкарності за вчинення таких злочинів.