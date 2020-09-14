В Укрзалізниці стався технічний збій — не працюють онлайн-каси залізничних квитків

Через технічний збій тимчасово не працює онлайн-сервіс купівлі залізничних квитків booking.uz.gov.ua.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"It-фахівці компанії докладають всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу системи. Залізничні каси працюють у штатному режимі. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, АТ "Укрзалізниця" відсьогодні припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.