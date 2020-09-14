Києву та 5 областям рекомендують збільшити кількість мобільних COVID-бригад

Національна служба здоров’я рекомендує медзакладам у Київській, Рівненській, Тернопільській, Закарпатській, Волинській областях та Києві збільшити кількість мобільних бригад, які виїжджають до пацієнтів для забору зразків для тестування на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 14 вересня сказав очільник Національної служби здоров’я Андрій Віленський.

“В середньому, в серпні одна мобільна бригада здійснила 131 забір матеріалу на тестування. Найбільш завантажені в серпні були мобільні бригади Київської області, де на одну таку бригаду припадало 365 тестувань, в Києві - 284 тести на одну бригаду, в Рівненській області - 208, в Тернопільській області - 203, в Закарпатській — 197, Волинській — 188. Зважаючи на таку високу завантаженість вважаємо, що медичним закладам в цих регіонах варто було б збільшити кількість мобільних бригад, що дозволить забезпечити своєчасність тестування всіх пацієнтів, які цього потребують, та вчасно почати їх лікування у разі підтвердження діагнозу COVID-19”, - сказав Віленський.

“На сьогодні НСЗУ законтрактувала 936 медичних закладів на надання послуг мобільними бригадами, з них майже 600 закладів — це заклади первинної медичної допомоги. У цих закладах створено 1592 мобільні бригади. Найбільша кількість мобільних бригад працює у Харківській області – 100 бригад, Львівській – 95, в Запорізькій та Дніпропетровській областях – по 93 бригади”, - сказав Віленський.

Він додав, що за надання послуг цими бригадами НСЗУ виплатила 148 млн грн. За його словами, в серпні мобільні бригади здійснили 205 тисяч забір зразків на тестування на COVID-19. Це на 30% більше, ніж в липні.

Очільник НСЗУ нагадав, що у випадку появи симптомів COVID-19, таких як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, необхідно зателефонувати своєму лікарю, з яким пацієнт уклав декларацію. За необхідності лікар спрямує до пацієнта мобільну бригаду для взяття аналізів для тестування на СOVID-19. Пацієнт не має самостійно шукати самостійно де зробити тестування, чи йти до лабораторії. За викликом лікаря до пацієнта додому зобов’язана виїхати мобільна бригада, яка проводить забір зразків та доставляє їх в лабораторію. Якщо пацієнт не має свого лікаря, або лікар, або лікар відмовив у виклику мобільної бригади попри наявність симптомів, необхідно зателефонувати на регіональну телефонну «гарячу лінію» з питань COVID. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної гарячої лінії. Номер телефону можна знайти на сайті НСЗУ та на сайті Covid19.gov.ua Результати тестування повідомлять пацієнту та його лікарю. В разі підтвердження діагнозу лікар надасть рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутися до лікарні, якщо перебіг важкий.

Особи які контактували з вами також мають пройти тестування на COVID-19.

У разі, якщо у пацієнта висока температура, утруднене дихання необхідно телефонувати на 103.

Якщо за висновком бригади швидкої пацієнт не потребує госпіталізації, йому нададуть медичну допомогу на місці та рекомендації по самоізоляції. Також бригада екстреної меддопомоги направить до вас мобільну бригаду для забору зразків для тестування.

Віленський наголосив, що лікування та всі ліки для пацієнтів є безоплатними.

Станом на 14 вересня в Україні за добу підтверджено 2 462 нових випадки захворювання на COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.

Фото: АА