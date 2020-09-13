"Департамент війни" веде майже 200 справ - заступник генпрокурора

Під процесуальним керівництвом Департаменту Офісу Генерального прокурора з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, перебуває майже 200 кримінальних проваджень.

Як передає Укрінформ, про це заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Департамент – це такий собі мозковий центр, що координує роботу слідчих органів, виробляє єдиний підхід в розслідуванні та кваліфікації. Під його процесуальним керівництвом наразі перебуває майже 200 кримінальних проваджень. Це такі глобальні, резонансні справи, на кшталт захоплення Криму та розв’язання війни на Донбасі; взяття у полон українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року; справа рейсу MH17; Іловайська і Дебальцівська трагедії 2014 та 2015 років відповідно", - розповів Мамедов.

Він зазначив, що раніше злочинами, які були скоєні в умовах збройного конфлікту, у різний час займалися до 5 підрозділів, і говорити про єдиний, системний підхід у такому випадку було складно.

Читайте також: Україна передасть у Гаагу новий пакет доказів щодо Іловайської трагедії

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».