Україна передасть у Гаагу новий пакет доказів щодо Іловайської трагедії

Україна найближчим часом передасть до Міжнародного кримінального суду у Гаазі новий пакет доказів учинення російськими військовими воєнних злочинів під час боїв за Іловайськ.

Як передає Укрінформ, про це заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"По Іловайську найближчим часом передамо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ще один пакет зібраних доказів про вчинення російськими військовими воєнних злочинів. Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно «зеленого коридору» для відходу українських сил під Іловайськом", - сказав Мамедов.

Він зазначив, що до МКС Україна доводить факти, що можуть свідчити про контроль країни-агресора над окупованою територією.

За його словами, останнє з інформаційних повідомлень по Донбасу стосувалося позасудових страт українських військовослужбовців під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Також у ньому висвітлювалася практика ведення Росією бойових дій "чужими руками", тобто залучення нею до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".