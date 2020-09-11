Курсантки, скалічені автівкою п'яного майора, відмовились від компенсації

Курсантки Української військово-медичної академії, які постраждали внаслідок наїзду на них майора ЗСУ Володимира Холодного, відмовились від компенсації.

Про це вони повідомили на брифінгу на території Головного військового клінічного госпіталю, де проходять лікування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Олександри Гуй, з ними зв’язувався адвокат Холодного. «Вони пропонують нам компенсацію. Ми від неї відмовляємось, оскільки ми знаємо, що в нього є жінка онкохвора і дитина. Тобто, його сім’я не винна і не повинна нести тягар», - сказала вона.

У свою чергу Тетяна Ніколаєва зауважила, що «він зробив каліками нас. І також він скалічів своїх дітей своїми діями».

Дівчата, відповідаючи на запитання щодо роботи слідчих органів, зауважили, що не задоволені діями слідчого, який ні разу не з’явився до них, щоб взяти свідчення.

«Діями прокурора задоволена, але я не задоволена діями слідчого. Слідчий телефонував, сказав - я слідчий Олександр і ні разу не прийшов, щоб взяти свідчення. Я розумію, що у людини є інша робота і не тільки є наша справа, але…Тобто слідчого ми взагалі не бачили», - сказала Галина Николин.

Вона також зазначила, що була проведена транспортна експертиза. І було встановлено, що транспортний засіб - справний.

Дівчата повідомили журналістам, що взагалі було декілька версій, зокрема, що за кермом була інша людина, і що авто було несправне.

Тетяна Ніколаєва також зауважила, що наїзд стався у присутності 20 курсантів. Вони також прийшли за формою і стояли на сходах у черзі і все це бачили.

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Дівчата досі перебувають на лікуванні у Головному військовому клінічному госпіталі. Всі вони мають намір залишитись у військовій медицині, на це їх надихають лікарі, які знаходяться поруч з ними.

Як повідомлялось, 25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній в Києві на курсанток наїхав майор ЗСУ Володимир Холодний, який нещодавно приступив до виконання своїх обов'язків у цій частині. За кермо чоловік сів нетверезим.

Потерпілі дівчата — випускниці цивільних медичних вишів, їм по 23-24 роки.

Дівчат госпіталізували в тяжкому стані з переломами кінцівок. Двом із них довелось пережити ампутацію ніг.