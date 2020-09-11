У Запоріжжі вантажівка збила жінку з дитиною

У Комунарському районі Запоріжжя водій вантажівки наїхав на жінку з дитиною, що переходили дорогу. Постраждалі госпіталізовані.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі патрульної поліції Запоріжжя, передає кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні, о пів на восьму ранку, інспектори отримали виклик про ДТП з потерпілими. Прибувши на місце, патрульні попередньо встановили, що водій 1990 р.н., керуючи ТЗ ГАЗ 3302, на перехресті вулиць Чумаченка та Комарова здійснив наїзд на жінку та її сина, які перетинали проїзну дорогу по пішохідному переходу”, - повідомили в поліції.

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Внаслідок ДТП жінка з дитиною отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

На місці працює слідчий по ДТП, який встановлюватиме всі обставини події.