Справу мінера мосту Метро направили до суду

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

"Обвинувальний акт відносно мінера скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік виготовив муляж вибухового пристрою та прийшов із ним на міст Метро, звідки зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про підготовку вибуху.

Для недопущення можливої загибелі людей було припинено рух автомобілів по мосту Метро до затримання псевдомінера. Також в результаті події було відмінено рух 69 потягів Київського метрополітену.

Під час затримання підозрюваного ніхто не постраждав.

Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом.