Ризик поширення фейків через соцмережі зріс в умовах пандемії - тимчасова повірена у справах США

Посольство США в Україні наразі вбачає ще більше причин для занепокоєння щодо поширення дезінформації через соціальні медіа в інформаційному полі України, ніж до початку пандемії COVID-19.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у відеозверненні до учасників Шостого Донбас Медіа Форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"COVID-19 - це різновид кризи, яка породжує особливі виклики із серйозними наслідками з огляду на те, як ЗМІ ставляться до своїх обов'язків... Соціальні медіа створюють додаткові труднощі для медіапрофесіоналів та органів влади. Якщо у нас було занепокоєння щодо поширення дезінформації в інформаційному полі України до початку (пандемії - ред.) COVID-19, то зараз ми вбачаємо навіть більше причин для занепокоєння", - сказала Квін.

У цьому контексті вона зауважила, що соціальні медіа мають численні "шпарини" для дезінформації - "чи то через інструменти згубного російського впливу, чи то конспіративні конструкції теоретиків, чи то через ті ЗМІ, які шукають вигоду завдяки перегляду їхніх матеріалів читачами".

На переконання Квін, зараз, коли громадяни потребують вчасної достовірної та точної інформації, необхідно насамперед відсіювати дезінформацію, яка "далекоглядно формується з тим, щоб навіяти страх та посіяти розбрат".

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Дипломат зазначила, що обговорення на Донбас Медіа Форумі цих питань, а також ролі медіа, життєво важливих питань етики та стандартів ЗМІ та висвітлення місцевих ЗМІ, які наближаються, є вчасним і важливим.

"Надійна, така, що заслуговує на довіру інформація, сьогодні важлива як ніколи", - підкреслила тимчасова повірена у справах США в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні розпочався дводенний Шостий Донбас Медіа Форум. У 2020 році його темою є «Співпраця під час ізоляції».

У дискусіях та воркшопах візьмуть участь майже 60 спікерів із 14 країн, а учасники цьогоріч вперше долучаються онлайн через епідеміологічні виклики.