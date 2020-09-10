З України видворять громадян Ізраїлю, які громили огорожі на могилі цадика Нахмана

З України видворять двох громадян Ізраїлю, які розгромили огорожі на могилі цадика Нахмана в Умані.

Про це повідомив у соцмережі Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

"Учора в місті Умані група молодих паломників, громадян Ізраїлю влаштувала дебош на могилі цадика Нахмана, розгромивши огорожі, призначені для упорядкованого проходу до святині. Національною поліцією і Міграційною службою прийнято рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю, організаторів безпорядків", - повідомив Геращенко.

Він додав, якщо подібні хуліганські дії триватимуть з боку інших іноземних громадян, вони також будуть депортовані з території України.

"Шановні паломники, пам'ятайте - Ви гості в Україні. Українці - гостинний народ, але ми не потерпимо з Вашого боку хамства і насильства", - підсумував Геращенко.

Раніше 10 вересня в соцмережі було викладено відео, на якому видно, що кілька молодих людей громлять металеву огорожу, встановлену для дотримання дистанції на могильному комплексі.