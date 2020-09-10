Суд відклав слухання щодо розстрілів на Інститутській
Про це заявив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Суд присяжних Святошинського районного суду міста Києва вимушений повідомити, що ми не можемо розпочати судове засідання у визначений час, бо суддя Оздоба Марина Олексіївна (професійна суддя – ред.) і суддя Новікова Валентина Петрівна, яка є запасною суддею, перебувають на лікарняному. У цьому зв’язку суд відкладає судове засідання на іншу дату – на 20 жовтня на 11:00», - сказав Дячук.
Попереднє засідання у цій справі - 4 червня - було перенесене через відсутність повноважень суду присяжних.
Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
При цьому Апеляційний суд Києва перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.
Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.
Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.
Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.