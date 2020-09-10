Суд відклав слухання щодо розстрілів на Інститутській

Святошинський райсуд переніс розгляд справи щодо ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, на 20 жовтня на 11:00.

Про це заявив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд присяжних Святошинського районного суду міста Києва вимушений повідомити, що ми не можемо розпочати судове засідання у визначений час, бо суддя Оздоба Марина Олексіївна (професійна суддя – ред.) і суддя Новікова Валентина Петрівна, яка є запасною суддею, перебувають на лікарняному. У цьому зв’язку суд відкладає судове засідання на іншу дату – на 20 жовтня на 11:00», - сказав Дячук.

Попереднє засідання у цій справі - 4 червня - було перенесене через відсутність повноважень суду присяжних.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Апеляційний суд Києва перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.