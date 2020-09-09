Amnesty International в Україні стурбована через напад на Балуха

Amnesty International висловлює стурбованість через напад на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха і закликає правоохоронні органи ретельно розслідувати подію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Amnesty International в Facebook.

"Володимир Балух провів за ґратами майже три роки за сфабриковану проти нього справу. Він також голодував протягом 206 днів на знак протесту. Активіст, його рідні та близькі заслуговують захист і справедливість, і обов'язок української влади — це забезпечити", - йдеться в заяві правозахисної організації.

Як повідомлялося, стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого 8 вересня знайшли побитим, залишається тяжким, його підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

В Офісі Президента заявили, що надзвичайно занепокоєні інформацією про напад на Балуха, якого жорстоко побили вночі в річницю його визволення з полону.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.