Уряд скасував самоізоляцію для студентів з окупованих територій

Кабінет Міністрів прийняв рішення про скасування 14-денної самоізоляції при перетині КПВВ для абітурієнтів та здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, які планують або вже навчаються на підконтрольній уряду території.

Відповідні зміни до постанови від 22 липня 2020 р. № 641 внесені на засіданні уряду 9 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Даним проєктом постанови передбачається, що молоді люди, які прибувають з тимчасово окупованих територій, можуть долучитися до навчального процесу без самоізоляції чи обов'язкового тестування. Також ці умови поширюються на осіб, що їх супроводжують”, - сказав перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, презентуючи документ на засіданні уряду.

Читайте також: МОЗ спростить процедуру виходу із самоізоляції

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованих територій Криму можуть без ЗНО вступати в будь-який з уповноважених закладів освіти, де працюватимуть освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”. Для цього їм потрібно звернутись до одного з освітніх центрів у період до 23 жовтня 2020 року.