Переслідування на батьківщині: родина з Білорусі попросила захисту в Україні

Родина з дітьми із Республіки Білорусь на українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області попросила міжнародного захисту через переслідування на батьківщині.

Як передає Укрінформ, про це на своєму сайті повідомила Держприкордонслужба України.

"Двоє дорослих (чоловік та жінка) разом з дітьми прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області. Під час прикордонного контролю громадяни одразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України, зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні", - ідеться у повідомленні.

За словами чоловіка, утиски з боку правоохоронних органів Білорусі родина відчувала вже певний час. Однак виїхати з країни вирішила, коли на главу сімейства завели надуману, як він сказав, справу, пов’язану з хабарництвом.

На кордоні іноземцям роз’яснили порядок звернення за захистом відповідно до українського законодавства та оформили їм в’їзд в Україну. До підрозділу міграційної служби направлено відповідне повідомлення.

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Держприкордонслужба зазначає, що за останній час у пунктах пропуску на державному кордоні України захисту попросило 15 громадян Білорусі.

Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики застосовували проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.