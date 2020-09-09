На кордоні України попросили захисту 15 громадян Білорусі

За останній час в пунктах пропуску на державному кордоні України щодо отримання захисту звернулись 15 громадян Білорусі, зокрема у середу сім’я попросила міжнародного захисту через переслідування.

Як передає Укрінформ про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що двоє дорослих (чоловік та жінка) разом з дітьми прибули в один з пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області. Під час прикордонного контролю громадяни одразу звернулися до військовослужбовців ДПСУ зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні.

Зі слів чоловіка, вже певний час вони відчували утиски з боку білоруських правоохоронних органів. З країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього, начебто, була заведена надумана кримінальна справа пов’язана з хабарництвом, йдеться у повідомленні.

Іноземцям роз’яснено порядок звернення за захистом відповідно до українського законодавства та оформлено на в’їзд в Україну встановленим порядком. До підрозділу міграційної служби України направлено повідомлення про звернення за захистом.

Як повідомялв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.