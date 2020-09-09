Порційні "сніданки" у школах є вимушеним кроком через пандемію - дружина Президента

Дружина Президента Олена Зеленська наголосила, що порційні "сніданки" у разовій упаковці є вимушеним заходом, запровадженим заради безпеки школярів під час пандемії коронавірусу.

Про це вона написала у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Я знаю та розумію вашу незадоволеність порційними "сніданками" у разовій упаковці. Згодна, вони не можуть замінити повноцінне гаряче харчування. Але це – вимушений захід, передусім заради безпеки наших дітей під час пандемії COVID-19", - зазначила перша леді.

За її словами, школи повернуться до звичної моделі мультипрофільного харчування після скасування карантинних обмежень.

Олена Зеленська нагадала, що ще до карантину фахівці Міністерства економіки, МОЗ, МОН, Держпродспоживслуби та інші учасники робочої групи з осучаснення системи шкільного харчування провели комісійне обстеження шкіл, під час якого досліджено 500 закладів. За її словами, це перший аудит української системи шкільного харчування такого масштабу, і його результати лягли в основу плану дій, який уже затвердив Кабінет Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, постановою головного державного санітарного лікаря 22 серпня були оновлені тимчасові рекомендації до організації освітнього процесу в закладах освіти на період дії карантинних обмежень. Серед іншого стосовно організації харчування в школах рекомендовано у разі неможливості забезпечення дітей гарячим харчуванням організовувати харчування шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції.