Конфедерація вільних профспілок України під Посольством Республіки Білорусь у Києві проводить акцію солідарності з білоруськими трудівникам та незалежними профспілками.

Як передає кореспондент Укрінформу, участь у акції беруть декілька десятків осіб.

Учасники акції вимагають припинити переслідування та арешти білоруських лідерів та активістів.

Під Посольством Білорусі у Києві - акція солідарності профспілок / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Організатори акції зазначають, що профспілки вимагають забезпечити дотримання прав та свобод людини в Республіці Білорусь.

Біля будівлі Посольства чергує Національна поліція України та поліція діалогу.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб, є загиблі і сотні поранених.