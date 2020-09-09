Потужне відео з Білорусі, де звичайні хлопці дають відсіч омонівцям

Мережею шириться відео з Білорусі, де хлопці з робітничих кварталів демонструють готовність до силового варіанту з владою

Як повідомляв Укрінформ, з 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів, у республіці було затримано більш як 10 тисяч громадян, причому близько 450 осіб були піддані тортурам.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів були затримані більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.