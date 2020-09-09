МОН винесло на обговорення проєкт закону "Про освіту дорослих"

Міністерство освіти і науки України оприлюднило для громадського обговорення проєкт закону України "Про освіту дорослих".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Як зазначається на сайті МОН, проєкт закону спрямований на законодавче забезпечення умов функціонування освіти дорослих в Україні, визначає пріоритетні напрями, складники та структуру освіти дорослих, засади державної політики у сфері освіти дорослих.

Нормами законопроєкту передбачені механізми здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих, визнання кваліфікацій, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.

Також вводиться в законодавчий обіг термін «провайдер освіти дорослих» як комплексне поняття, яке охоплює всіх юридичних і фізичних осіб, що надають освітні послуги дорослим особам. При цьому виділяються дві категорії провайдерів – центри освіти дорослих (провайдери, що працюють за програмами неформальної освіти дорослих і виконують соціальну функцію) та заклади освіти дорослих (надають освіту дорослих у певній галузі).

Законопроєктом також передбачено створення Національної ради з питань освіти дорослих – консультативного органу, який забезпечить вплив громадськості на формування державної політики у сфері освіти дорослих. Окрім того, законопроєктом визначаються правові засади фінансового забезпечення освіти дорослих, у тому числі діяльності Фонду підтримки освіти дорослих, основна мета якого – надавати фінансову підтримку провайдерам та здобувачам освіти дорослих на конкурсних засадах.

Законопроєкт розроблено відповідно до плану заходів з виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106), а також Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про освіту» (схвалений рішенням Уряду від 25 жовтня 2017 року, протокол № 61).

Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про освіту дорослих» приймаються до 08 жовтня 2020 року.