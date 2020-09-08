Для вчителів презентували посібник щодо онлайн-безпеки учнів

Міністерство освіти і науки України спільно з освітнім проєктом #stop_sexтинг презентувало довідник "Рекомендації щодо онлайн-безпеки для вчителів, психологів та керівників шкіл".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Довідник розроблено, щоб вчителі, психологи та керівництво школи знали, як вірно реагувати та вчасно надавати допомогу у випадках, коли дитина стає жертвою протиправних дій в мережі Інтернет. Вчителі мають знати про всі можливі формати реагування, адже часом саме вони й адміністрація закладу освіти є першою допомогою, на яку може розраховувати дитина", - йдеться у повідомленні.

Онлайн-довідник містить загальну інформацію щодо: розповсюджених онлайн-ризиків (секстинг, сексторшен, онлайн-грумінг, кібербулінг, порнографічний контент); принципів реагування та особливості діалогів з дитиною, яка стала жертвою протиправних дій онлайн; алгоритму для педагогічних працівників та адміністрації закладу освіти у ситуаціях онлайн-небезпек, про які їм може бути відомо.

Довідник створений за підтримки компанії Київстар, Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби та соціального проєкту "ДоброPhone" і є безкоштовним.