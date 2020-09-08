Для вчителів презентували посібник щодо онлайн-безпеки учнів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
"Довідник розроблено, щоб вчителі, психологи та керівництво школи знали, як вірно реагувати та вчасно надавати допомогу у випадках, коли дитина стає жертвою протиправних дій в мережі Інтернет. Вчителі мають знати про всі можливі формати реагування, адже часом саме вони й адміністрація закладу освіти є першою допомогою, на яку може розраховувати дитина", - йдеться у повідомленні.
Онлайн-довідник містить загальну інформацію щодо: розповсюджених онлайн-ризиків (секстинг, сексторшен, онлайн-грумінг, кібербулінг, порнографічний контент); принципів реагування та особливості діалогів з дитиною, яка стала жертвою протиправних дій онлайн; алгоритму для педагогічних працівників та адміністрації закладу освіти у ситуаціях онлайн-небезпек, про які їм може бути відомо.
Довідник створений за підтримки компанії Київстар, Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби та соціального проєкту "ДоброPhone" і є безкоштовним.