Затвердили перелік бібліотек, фонди яких поповнять у 2020 році
Укрінформ
Український інститут книги на підставі пропозицій структурних підрозділів з питань культури обласних та Київської міської державних адміністрацій сформував і затвердив перелік бібліотек, що отримають книжкові видання для поповнення своїх фондів у 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.
«Всього книжкові видання отримають 603 бібліотеки України», - ідеться в повідомленні.
Як нагадали у МКІП, у серпні Інститут книги оголосив про проведення відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році.