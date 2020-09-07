Затвердили перелік бібліотек, фонди яких поповнять у 2020 році

Український інститут книги на підставі пропозицій структурних підрозділів з питань культури обласних та Київської міської державних адміністрацій сформував і затвердив перелік бібліотек, що отримають книжкові видання для поповнення своїх фондів у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ. «Всього книжкові видання отримають 603 бібліотеки України», - ідеться в повідомленні. Читайте також: Знайдена одна з найбільших онлайн-бібліотек ІДІЛ Як нагадали у МКІП, у серпні Інститут книги оголосив про проведення відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році.