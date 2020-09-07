Дистанційна робота: Раді пропонують внести зміни у Трудовий кодекс

Група народних депутатів на чолі з головою комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою (фракція «Слуга народу») зареєстрували в парламенті законопроєкт щодо врегулювання дистанційної роботи.

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту №4051 оприлюднили на сайті ВР.

Законопроєктом пропонується запровадити два самостійних види роботи – дистанційну та надомну. При цьому роботодавці при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу з метою належного оформлення працівника матимуть право отримувати відомості про місце проживання або інше місце, де буде виконуватись трудова функція (з метою належного оформлення працівника на дистанційну роботу).

Також проєкт закону передбачає забезпечення можливості ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами, з якими працівник має бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами.

Водночас автори документу пропонують передбачити забезпечення можливості дистанційного ознайомлення працівника з вимогами щодо охорони праці шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку.

Разом з тим, працівник зможе отримати можливість поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця.

Окрім того, законопроєктом передбачається запровадження у зв’язку з цим гнучкого режиму.

Зазначається, що власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган буде зобов’язаний не менш ніж за два місяці ознайомити співробітників з умовами та специфікою переведення на режим гнучкого робочого часу та забезпечити точний облік відпрацьованого часу та ефективний контроль за найбільш повним і раціональним використанням робочого часу працівником.

Законопроєктом пропонується внесення змін до Кодексу законів про працю України та закону «Про охорону праці».