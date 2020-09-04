Оргкомітет визначився із заходами до 150-річчя Лесі Українки - МКІП

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на засіданні 3 вересня визначив план ініціатив та заходів, які варто реалізовувати в межах святкувань, серед них – культурні, освітньо-просвітницькі та інфраструктурні проєкти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

«Нарешті вийдемо за межі підходів, що збереглися ще з радянських часів, та організуємо масштабний сучасний захід. З цих причин, а ще через коронавірусні реалії, низку активностей одразу готуємо під цифрові майданчики для онлайн-перегляду», - зазначив голова оргкомітету, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як зазначається, в рамках відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки заплановано проведення реставрації «Будинку Косачів» у Луцьку та Новоград-Волинського літературно-меморіального музею Лесі Українки, капітального ремонту «білого» та «сірого» меморіальних будиночків Колодяжненського літературно-меморіального музею.

Також Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Міністерством закордонних справ планує проведення низки міжнародних комунікаційних кампаній.

150 років від дня народження Лесі Українки виповнюється у 2021 році. Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1871 року у м. Новоград-Волинський.