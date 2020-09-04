Президента банку “Аркада” взяли під варту, застава - 21 мільйон

Суд обрав президенту банку "Аркада" запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва у Фейсбук.

“У п’ятницю, 4 вересня, за клопотанням прокуратури міста Києва суд застосував до президента АТ АКБ «Аркада» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн гривень”, - йдеться в повідомленні.

Фото: прокуратура Києва

Підозрюваного взяли під варту у залі суду, поінформували в прокуратурі.

Як повідомлялося, президенту банку "Аркада"Костянтину Паливоді оголосили підозру у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління АТ АКБ «Аркада», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк «Аркада».

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з банком «Аркада» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

Банк “Аркада” на підставі рішення правління Національного банку України від 25 серпня 2020 року віднесено до категорії неплатоспроможних», у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.