Фонд гарантування оголосив конкурс щодо виведення банку "Аркада" з ринку

Фонд гарантування вкладів фізосіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку "Аркада" з ринку та пропонує низку способів, серед них - продаж банку інвестору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Фонд пропонує наступні способи виведення неплатоспроможного банку з ринку: ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку, відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією. Чи створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку; продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком до переліку попередньо кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, банк «Аркада» віднесено до категорії неплатоспроможних. Відповідне рішення Правління Національного банку ухвалило 25 серпня 2020 року.

У Нацбанку заявили, що рішення віднести банк "Аркада" до неплатоспроможних ухвалено через зменшення нормативів капіталу.

За даними ЗМІ, банк «Аркада» закінчив перше півріччя зі збитком 9,75 млн грн. Обсяг вкладів фізосіб – 402,6 млн грн, юросіб – 308,8 млн грн.

Наприкінці травня та на початку літа під НБУ, Офісом Президента та КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку «Аркада».

Банк «Аркада» зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві («Патріотика», «Еврика», «Патріотика на озерах»), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян; ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.