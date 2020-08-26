Фонд гарантування розпочав процедуру виведення банку "Аркада" з ринку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року розпочав процедуру виведення АТ АКБ «Аркада» з ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"26 серпня 2020 року на підставі постанови Правління Національного банку України про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних Фондом гарантування вкладів запроваджено тимчасову адміністрацію і розпочато процедуру виведення АТ АКБ "Аркада" з ринку", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, понад 90% вкладників АТ АКБ "АРКАДА", на яких поширюються гарантії Фонду, мають вклади у межах гарантованої суми (200 000 грн), тобто отримають свої вклади повністю, на загальну суму 188,5 млн грн.

Зазначається, що під час дії тимчасової адміністрації буде розроблено план врегулювання і визначено найбільш ефективний спосіб виведення АТ АКБ "АРКАДА" з ринку. Конкурс на залучення інвестора буде оголошено найближчим часом на вебсайті Фонду гарантування.

Як повідомляв Укрінформ, Правління Національного банку 25 серпня 2020 року прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.