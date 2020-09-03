Президенту банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів

Президенту АТ АКБ "Аркада" повідомлено про підозру у привласненні 50 млн грн з фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП у м. Києві 03.09.2020 повідомлено про підозру президенту АТ АКБ «Аркада» у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн гривень (ч. 5 ст. 191КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління АТ АКБ «Аркада», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк «Аркада».

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ «Аркада» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У приміщенні банку «Аркада», а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки.

Як повідомлялося, на підставі рішення Правління Національного банку України від 25 серпня 2020 року «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних», у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

Нацбанк у грудні 2019 року звернувся до СБУ щодо факів зловживань у банку «Аркада». СБУ ретельно вивчила ці всі матеріали, направила їх до прокуратури. Наразі справа ведеться за статтями 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.) і 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем - ред.).

У кінці серпня голова СБУ Іван Баканов сказав, що розслідуються, серед іншого, факти можливого незаконного привласнення коштів посадовцями банку «Аркада» і забудовниками.