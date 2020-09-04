Суд почав засідання у справі Шеремета, на якому мають обрати присяжних

Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання, на якому мають відібрати п'ятьох присяжних для розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у залі суду присутні обвинувачені ветеран АТО Андрій Антоненко, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, а також медсестра Яна Дугарь разом зі своїми адвокатами.

Справу слухають судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.

У ході судового засідання має бути розглянуте питання щодо відбору присяжних. У п’ятницю до зали суду мають з’явитися 7 присяжних, кожного з яких - як сторона захисту, так і сторона обвинувачення - мають заслухати та поставити відповідні питання.

У випадку, якщо є сумніви щодо неупередженості присяжного, йому можна буде заявити відвід. У результаті відбору має залишитися 5 присяжних, з яких 3 - основних та 2 - запасних.

У подальшому судовому процесі присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для фігурантів справи щодо вбивства Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

Судове засідання у справі Шеремета / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи, Андрій Антоненко, залишається у СІЗО. Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.