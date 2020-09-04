В Україні поновлюють держзамовлення на підготовку епідеміологів

Міністерство охорони здоров’я з наступного року відновить державне замовлення на підготовку медичними вищими навчальними закладами лікарів за спеціальностями епідеміологи, вірусологи та бактеріологи.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час години запитань до уряду в парламенті в п’ятницю, 4 вересня, коментуючи відсутність держзамовлення на ці спеціальності з 2014 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останні 4-5 років вирішили, що нам вони (епідеміологи, вірусологи та бактеріологи – ред.) взагалі не потрібні, і медико-профілактичні факультети, які були в наших університетах, просто були знищені, закриті… Відновлення державного замовлення, відновлення підготовки (відповідних – ред.) фахівців і їх навчання на медико-профілактичних факультетах – це ми вже плануємо запустити з наступного року», - сказав Степанов.

У цьому контексті міністр поінформував про створення ним ради ректорів, до якої увійшли ректори усіх 17 ректорів вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОЗ, де узгоджуються ці питання.

Степанов також повідомив, що для вирішення питання дефіциту лікарів цих спеціальностей МОЗ наразі розпочало перенавчання фахівців інших спеціальностей, зокрема, лікарів-фтізіатрів. Окрім того, міністерство проводить роботу в медичних університетах з випускниками факультету медицини, щоб вони йшли у епідеміологи та вірусологи, повідомив міністр.

Водночас він зауважив, що одним з головних чинників поліпшення ситуації з медичними кадрами в Україні є підвищення престижності професії лікаря і заробітної плати.

«Не може лікар отримувати ту заробітну плату, яка сьогодні є. Це, мені здається, соромно державі», - резюмував Степанов.

Як повідомлялося, раніше Степанов заявляв, що заробітна плата лікаря в Україні повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень. На його думку, збільшення зарплати лікарям на близько 3,5 тисяч гривень, передбачене з 1 вересня поточного року, - недостатнє, і є лише першим кроком.