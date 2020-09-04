Степанов вважає, що за два-три роки українцям не доведеться їхати для трансплантації за кордон

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує, що впродовж 2-3 років Україні вдасться здобути трансплантаційну незалежність і громадянам не доводитиметься їхати для лікування за кордон.

Про це він сказав під час виступу в парламенті на годині запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що стосується трансплантації. Ми хочемо за 2-3 роки здобути трансплантаційну незалежність. Що це означає? Ми не хочемо, щоб наші громадяни їхали за кордон лікуватися, щоб ми всю трансплантацію робили тут", - сказав Степанов.

Міністр також розповів, що наразі у пілотному проєкті, яким фінансується трансплантація, передбачено 112 млн грн.

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Він поінформував, що на наступний рік МОЗ проситиме закласти в бюджет 585 млн грн й розраховує на підтримку парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я щорічно в Україні близько 5 тис. осіб потребують пересадки органів. Зараз в Україні діє пілотний проєкт, в якому задіяні 24 заклади охорони здоров'я, що здійснюють трансплантацію органів, з них 6 - пересадку кісткового мозку. За перше півріччя 2020 року було проведено 14 операцій з органної трансплантації. За 2019 рік було зроблено 21 операцію з трансплантації кісткового мозку.