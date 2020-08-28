Держава вперше оплатила доставку стовбурових клітин для трансплантації

Завдяки Міністерству охорони здоров'я доставку стовбурових клітин для трансплантації вперше профінансовано з держбюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ в Фейсбуці.

“Ми внесли зміни у постанову № 707, яка регулює компенсацію витрат, пов’язаних з отриманням та доставкою стовбурових клітин з-за кордону. Раніше вони не оплачувалися державою, а закупівля здійснювалася коштом благодійних внесків громадян. Тепер ця сума включена у пілотний проєкт як складова витрат, і закладам охорони здоров’я дозволено здійснювати пошук і закупівлю стовбурових клітин за кордоном”, — сказав заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко.

Він зазначив, що до України доставили стовбурові клітини для трансплантації кісткового мозку від нерідного донора.

Іващенко додав, що 5 серпня ухвалено постанову № 720, якою змінено порядок перевезення анатомічних органів через митну територію України.

“Близько трьох тижнів тому було прийнято нову постанову. Вона має врегульовувати питання доставки донорських гемопоетичних стовбурових клітин на законодавчому рівні. Завдяки цьому провідний онкогематолог Олександр Лисиця мав змогу отримати та трансплантувати кістковий мозок 18-річному Леонідові в НДСЛ “Охматдит”. Операція тривала сьогодні до пізньої ночі. Ми всі стежимо за станом здоров'я хлопця та сподіваємось на його одужання”, — зазначив заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я щорічно в Україні близько 5 тис. осіб потребують пересадки органів. Зараз в Україні діє пілотний проєкт, в якому задіяні 24 заклади охорони здоров'я, що здійснюють трансплантацію органів, з них 6 - пересадку кісткового мозку. За перше півріччя 2020 року було проведено 14 операцій з органної трансплантації. За 2019 рік було зроблено 21 операцію з трансплантації кісткового мозку.