Україна забезпечена всіма вакцинами — МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив у повному забезпеченні України необхідними вакцинами.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні ми забезпечені всіма вакцинами, всіма, підкреслюю. І для нас дуже важливо, щоб не було якихось інших спалахів захворюваності", - зазначив Степанов.

Як повідомлялося, раніше у Центрі громадського здоров’я України заявили, що порушення планової вакцинації під час карантину може призвести до спалаху інших інфекційних хвороб.