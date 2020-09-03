Нацрада призначила перевірки “Першого Київського телеканалу” і “Rabinovich tv”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки ТОВ «ТРК «Купол», м. Київ (логотип «Перший Київський телеканал») і ТОВ «Ньюс Нетворк», м. Київ (логотип «Rabinovich tv») через порушення вимог до програмних концепцій мовлення.

Таке рішення прийнято на засіданні 3 вересня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу регулятора.

Зазначається, що моніторинги ефіру цих двох телеканалів були проведені 13 серпня. Зокрема, «Перший Київський телеканал» зменшив обсяг розважальних передач: за ліцензією має бути не менш ніж 5 год. на добу, а фактично їм відвели 3 год. 10 хв. на добу. Також не транслювалися культурно-мистецькі програми (за ліцензією передбачено не менш ніж 2 год. на добу), науково-просвітницькі програми (не менш ніж 1 год. 30 хв. на добу), дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію (не менш ніж 2 год. на добу) та фільмопоказ (не менш ніж 2 год. 30 хв. на добу).

Водночас в ефірі супутникового телеканалу «Rabinovich tv» було зменшено обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач: відповідно до ліцензії їх має бути не менш ніж 21 год. 30 хв. на добу, а фактично – 20 год. 23 хв. на добу.

У Нацраді наголосили, що такі відхилення від програмних концепцій мовлення свідчать про недотримання компаніями частини норм Закону «Про телебачення і радіомовлення». Для з’ясування всіх обставин цим мовникам і призначено позапланові перевірки.