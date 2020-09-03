Рада збільшила посадовий оклад молодшим науковим співробітникам

Верховна Рада внесла зміни до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», зокрема в частині уточнення оплати і стимулювання праці вчених.

Як передає Укрінформ, ухвалення відповідного законопроєкту № 0898 у другому читанні та в цілому підтримали 323 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Таким чином, до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» вносяться зміни щодо врегулювання деяких питань у сфері наукової і науково-технічної діяльності, зокрема: уточнення визначення понять «докторант», «молодий вчений», «вчена рада», «наукове відрядження», уточнення порядку обрання дійсних членів національних академій наук, окремих положень щодо здійснення вченими науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти, заміщення вакантних посад наукових працівників, оплати і стимулювання праці (навчання) вчених.

Так, обрання дійсних членів (академіків) Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням академіків, тоді як попередня редакція закону не передбачала його таємності.

Водночас ученим дозволено в робочий час здійснювати з дозволу керівника наукової установи науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти не за місцем основної роботи обсягом до 240 годин протягом навчального року зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи

Зміни до статті 36 закону (Оплата і стимулювання праці наукового працівника) встановлює посадовий оклад молодшого наукового співробітника розмірі одинадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня 2020 року, тобто 23 тис. 122 грн. До сьогодні розмір такого осадового окладу був на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні (19 тис. 296 грн).

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Згідно з законом, у разі неможливості забезпечення проведення наукових досліджень наявними штатними працівниками за рішенням вченої ради державної наукової установи або закладу вищої освіти вакантні посади наукових працівників можуть заміщуватися науковими працівниками відповідної кваліфікації за строковими трудовими договорами до проведення конкурсного заміщення цих посад, але не більше ніж на пів року.

Більшість положень цього закону набуває чинності наступного для після його опублікування в парламентській газеті «Голос України» та вводиться в дію через три місяці з дня набуття чинності.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня 2016 року Рада ухвалила законопроєкту № 0898 у першому читанні.