Українці зможуть отримувати більше адмінпослуг у ЦНАПах

Кабінет міністрів розширив перелік адміністративних послуг, які громадяни України можуть отримати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

Постановою уряду встановлено процедуру взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщених осіб та надання їм житлових приміщень з фонду житла соціального призначення. Заяву про взяття громадянина на облік можна подати до органу місцевого самоврядування виключно через ЦНАП, якщо такий утворено органом місцевого самоврядування, або через ЦНАП РДА.

Громадяни під час подачі заяви про взяття на облік більше не повинні пред’являти виключно довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП). Відтепер підтвердженням РНОКПП є також дані, що внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.

Також ЦНАПи надаватимуть послуги з виплати грошової допомоги або компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації та обстеження житла, пошкодженого/зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру.

Як повідомлялося станом на 31 серпня 2020 року за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, в Україні було взято на облік 1 454 275 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.