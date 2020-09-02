Жодних політичних спекуляцій довкола мови навчання в школах бути не може - Кремінь

Як передає Укрінформ, про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Урядовий портал.

«Мені, як Уповноваженому із захисту державної мови, народному депутатові України 8 скликання і співавторові закону «Про освіту», досить важливо знати наскільки якісно і професійно втілюється зокрема стаття 7 Закону України «Про освіту» - мова навчання в наших українських школах. Відповідно і до Конституції України, і законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Тому варто наголосити, що не більше, ніж політичним питанням є розмови про застосування інших мов у процесі навчання», - сказав Кремінь.

Він зазначив, що сьогодні близько 200 тисяч здобувачів освіти, які раніше навчалися російською, вивчатимуть дисципліни українською мовою. За його словами, це та категорія здобувачів освіти, яка з 1 вересня переходить на стовідсоткове вивчення усіх дисциплін державною мовою. Є ще дві категорії, для яких перехід на українську мову навчання відбуватиметься поступово.

"Для тих, хто належить до корінних народів (насамперед йдеться про дітей з кримськотатарської громади), мова навчання у початковій школі може здійснюватися мовою нацменшини, а починаючи з середньої і старшої школи кількість дисциплін українською мовою буде збільшуватися до 80%. Друга категорія – це представники тих громад, мови яких належать до мов Європейського Союзу. У них також є право у початковій школі використовувати у навчанні їхню мову, у середній школі дисципліни українською мають складати від 20% до 40%, а у старшій – до 60%", - сказав Кремінь.

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Тому він наголосив, що жодних політичних спекуляцій довкола мови навчання бути не може. Органи управління освітою, так само як і батьківські колективи, сьогодні свідомі того, що українська мова повинна бути з 1 класу.

Як повідомлялося, 8 липня уряд призначив Тараса Кременя Уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні, менш ніж через пів року після призначення.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".