Суд скасував статус регіональної для російської мови в Одесі

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов заступника прокурора Одеської області та визнав нечинним рішення Одеської міської ради про надання російській мові у місті статусу регіональної.

Як передає Укрінформ, про це рішення суду напередодні нового навчального року повідомив громадський діяч Святослав Літинський на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови – скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити. Через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради", - зазначив Літинський.

У рішенні адмінсуду сказано: "Визнати протиправним і нечинним рішення Одеської міськради... від 13 квітня 2012 року №2419-YI "Про реалізацію положень Закону України "Про засади державної мовної політики в місті Одеса".

Варто зазначити, що представники Одеської міськради намагались заперечити вимоги заступника облпрокурора, наполягаючи, що позов є прямим втручанням прокурора до владно-управлінських функцій. Однак адмінсуд відхилив ці клопотання юридичного департаменту мерії.

Закон України "Про засади державної мовної політики", який свого часу ухвалила Верховна Рада України, більш відомий як "закон Ківалова-Колісниченка", у 2018 році було визнано неконституційним. Проте Одеська міськрада не поспішала скасовувати відповідне рішення, ухвалене на його основі.