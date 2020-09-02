ТСК Ради закликає повернути розгляд справи Стерненка до Києва

Члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років закликають Верховний суд та Офіс генерального прокурора повернути розгляд справи активіста Сергія Стерненка в Київ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у відкритій заяві ТСК, яку озвучила з трибуни ВР заступник голови комісії, народний депутат від фракції "Голос" Соломія Бобровська.

"Спроби нападів на Сергія Стерненка продовжують здійснюватися навіть під будівлею суду. Фактично своїми діями Верховний суд та Офіс генерального прокурора наражають Сергія Стерненка на небезпеку і сприяють упередженому розгляду справи суддями, на яких, ймовірно, мають вплив можливі замовники нападів. Закликаємо Верховний суд та Офіс генерального прокурора припинити свавілля у справі Стерненка і повернути розгляд справи в Київ", - зазначила Бобровська.

Як вона зауважила, члени ТСК Верховної Ради заявляють, що "прокурорське та судове свавілля у справах щодо нападів на Сергія Стерненка сягнуло свого історичного максимуму".

"Вважаємо, що Офіс генерального прокурора та Верховний суд свідомо чи несвідомо сприяють подальшій політизації цієї справи, створюючи сприятливі умови для реалізації політичного замовлення. Перенесення Верховним судом розгляду справи щодо нападу на Стерненка до Одеси з Києва є вигідним замовникам нападів на нього, до яких, ймовірно, можуть бути причетні посадовці одеської місцевої влади", - заявила депутат.

Бобровська нагадала, що минулого тижня Верховний суд відмовив Стерненку у розгляді справ щодо нападу на нього по суті в Києві, аргументувавши це тим, що одна із сторін, дружина загиблого нападника Кузнєцова, мешкає в Одесі. 31 серпня під час першого підготовчого засідання в Одесі на Стерненка було вчинено ще один напад.

Члени парламентської ТСК вважають, що можливість вчинення ще одного нападу, ймовірно, замовниками нападів на Стерненка є прямим наслідком перенесення судового розгляду з Києва до Одеси. "Представники прокуратури під час засідання почали вимагати зміни запобіжного заходу Стерненку на тримання під вартою. На думку представників прокуратури, підставою для заміни запобіжного заходу є відсутність авторитетних поручителів та гарантій відвідування ним судових засідань. Водночас готовність взяти Стерненка на поруки висловили близько 10 народних депутатів, шановні громадські діячі. І вчора був присутній на суді в Одесі наш колега Роман Лозинський", - зазначила Бобровська.

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Як повідомляв Укрінформ, Сергій Стерненко заявив про спробу нападу на нього перед початком підготовчого засідання у Приморському районному суді Одеси 31 серпня.

Стерненку оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

6 червня 2020 року Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуває під нічним домашнім арештом.