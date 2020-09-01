Курт Волкер увійшов до незалежної ради транспортної компанії в Україні

Колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер увійшов до незалежної ради компанії з оренди залізничних вагонів BGS Rail.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода, про це 1 вересня повідомила група Avia Solutions, до складу якої входить BGS Rail.

За очікуваннями Avia Solutions Group, Волкер своєю участю посилить присутність компанії на ринку.

"Присутність посла Волкера в компанії допоможе BGS Rail успішно розробляти та втілювати плани з розвитку, що збільшить обсяги прямих закордонних інвестицій та створить нові робочі місця на українському ринку", – йдеться в заяві групи.

Пресреліз Avia Solutions також містить коментар Волкера.

"У співпраці з Avia Solutions Group в їхньому розвитку BGS Rail я бачу можливість посилити економіку України, розбудувати сервіс світового класу та створити робочі місця для українських громадян. Це суголосно глобальній стратегії Avia Solutions Group", – стверджує він.

Нагадаємо: Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.