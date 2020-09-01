Рада ухвалила закон про щорічну індексацію аліментів

Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, закон підтримав 321 народний депутат.

Документ передбачає усунення колізій у законодавстві та часткове зменшення навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної і касаційної інстанцій. Для цього закон вносить зміни до абзацу першого ч. 4 ст. 71 Закону "Про виконавче провадження", у яких на виконавця покладається обов’язок щороку індексувати розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

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У пояснювальній записці зазначається, що одним із способів виконання обов’язку по утриманню є присудження аліментів у твердій грошовій сумі. Сімейним кодексом України (ч.2 ст. 184) передбачено, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

Індексація грошових доходів, спрямована на підтримання купівельної спроможності населення в умовах зростання цін з метою дотримання встановленого ст. 48 Конституції права щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Передбачається, що ухвалення закону сприятиме: покращенню матеріального стану осіб, розмір аліментів на утримання яких визначено судом у твердій грошовій сумі; зменшенню навантаження на держбюджет у зв’язку із скороченням кількості отримувачів соціальних виплат та/або зменшення розміру таких виплат; зменшенню навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної та касаційної інстанцій.