Під Посольством Республіки Білорусь у Києві 30 серпня, у день, коли президенту Білорусі Олександрові Лукашенку виповнюється 66 років, відбулась акція “День народження диктатора”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у заході взяли близько 50 осіб.

Під посольством Білорусі у Києві провели акцію “День народження диктатора” // Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Вони принесли під стіни диппредставництва прапори Білорусі, плакати “Мы выйдзем шчыльнымі радамі” і “Свабоду Севярынцу!”, а також букет із сухих рослин.

Активісти вимагали звільнити незаконно ув’язнених під час протестів у Білорусі.

Учасники акції також скандували “Лукашенка в автозак” та “Жыве Беларусь!”.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.