Зеленський відзначив державними нагородами шахтарів
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
«Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна та небезпечна робота – потрібна й важлива. Вдячний за кожну секунду світла та градус тепла в наших з вами оселях», – заявив Зеленський.
Як зазначається, відповідний указ № 367/2020 глава держави підписав з нагоди Дня шахтаря.
Так, Президент нагородив одного гірника орденом «За заслуги» ІІ ступеня, п'ятьох – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, дванадцятьох – орденом «За доблесну шахтарську працю» ІІІ ступеня, вісьмох – медаллю «За працю і звитягу» та одного – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Крім того, одному шахтарю присвоєно почесне звання «Заслужений гірник України», а ще дванадцятьом – «Заслужений шахтар України».
Оприлюднений на сайті Президента відповідний указ датований 29 серпня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості - День шахтаря. Цього року свято припало на 30 серпня.