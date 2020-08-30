Зеленський відзначив державними нагородами шахтарів

Президент Володимир Зеленський відзначив держнагородами працівників вугільної галузі за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

«Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна та небезпечна робота – потрібна й важлива. Вдячний за кожну секунду світла та градус тепла в наших з вами оселях», – заявив Зеленський.

Як зазначається, відповідний указ № 367/2020 глава держави підписав з нагоди Дня шахтаря.

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Так, Президент нагородив одного гірника орденом «За заслуги» ІІ ступеня, п'ятьох – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, дванадцятьох – орденом «За доблесну шахтарську працю» ІІІ ступеня, вісьмох – медаллю «За працю і звитягу» та одного – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Крім того, одному шахтарю присвоєно почесне звання «Заслужений гірник України», а ще дванадцятьом – «Заслужений шахтар України».

Оприлюднений на сайті Президента відповідний указ датований 29 серпня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості - День шахтаря. Цього року свято припало на 30 серпня.