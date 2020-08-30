В Україні відзначають День шахтаря

В Україні в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості - День шахтаря.

Як повідомляє Укрінформ, це свято встановлено Указом Президента від 16 серпня 1993 року «на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості».

Раніше в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації повідомили, що 30 серпня, у День шахтаря, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує відвідати Донеччину.