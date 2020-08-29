Генштаб ЗСУ планує скоротити кількість призовників

Генеральний штаб Збройних сил України планує зменшити восени 2020 року кількість призваних на строкову військову службу.

Про це йдеться на сторінці Генштабу у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Як зазначили у Генеральному штабі, нині триває робота з якісного укомплектування Збройних сил України рядовим та сержантським складом, спрямована на збільшення військовослужбовців військової служби за контрактом.

Вживаються заходи щодо удосконалення порядку проходження військової служби зазначеної категорії військовослужбовців.

Законом України від 04.06.2020 № 680-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", який набирає чинності з 01.10.2020 року, вводяться нові військові звання сержантського та старшинського складу, які будуть розділятися на молодший, старший та вищий склад.

Також наголошують, що передбачено вдосконалення нормативно-правових актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, забезпечення кар’єрного зростання військовослужбовців та підвищення рівня матеріального (грошового) забезпечення військовослужбовців (з початку 2021 року у разі збільшення обсягів видатків за фондом грошового забезпечення за запитом Міноборони України).

"У військових комісаріатах, які поступово перетворюються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, триває удосконалення з організації відбору кандидатів для прийому на військову службу за контрактом. Проведення зазначеної роботи позитивно визначається на кількості громадян, які вступають на військову службу за контрактом та пов’язують свою подальшу долю зі службою у складі Збройних сил України", - інформують у Генштабі.

Так, з початку року залучено до військової служби за контрактом у Збройних силах України 25 тис. осіб (з них понад 2 тис. осіб офіцерського складу).

У Генштабі вважають, що це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні – грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня 202 року Генштаб видав роз'яснення щодо приведення чисельності ЗСУ у відповідність до чинного законодавства. У ньому йшлося про те, що ця чисельність не може перевищувати 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військовослужбовців. Протягом року вживаються заходи щодо поетапного приведення штатної чисельності військ (сил) відповідно до визначених законодавством України показників. В рамках зазначеного не передбачається скорочення жодної бойової частини. У процесі оптимізації штатної чисельності не буде скорочено жодного військовослужбовця, зазначили в Генштабі.